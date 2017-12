Puigdemont assegura que ''la por a fer el ridícul'' ha guanyat l'Estat als ulls del món

Segons el president, la decisió final del jutge Pablo Llarena demostra que "no tenien cap base per a sostenir l'acusació" o que "l'euroordre era un nyap jurídic des del principi" i ha titllat de "greu i irresponsable" posar en marxa un mecanisme internacional d'aquesta envergadura "sense que passi res de nou i després retirar-lo". Creu Puigdemont que el pas enrere del Tribunal Suprem podria obrir el camí a la retirada del 155 i la "repressió" a Catalunya, ja que se senten pressionats sota la "mirada internacional".



El número 1 de Junts per Catalunya ha condemnat des de la capital europea que el Govern català pateix "persecució política" que "s'administra amb criteris i ritmes polítics". "No s'atreveixen a demanar l'euroordre de detenció perquè saben que les acusacions de rebel·lió i sedició no són presentables ni acceptables en les bones pràctiques europees", ha assegurat.



En aquest sentit, Puigdemont ha tornat a criticar l'existència de presos polítics a l'Estat espanyol, preguntant-se per què Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó i ha manifestat que volen "alterar el dret a participar lliurement en la campanya electoral". També ha lamentat la manca de separació de poders a l'Estat -"quan no tenen jutges amics ni fiscals que afinen, i tenen mig món mirant-los, aleshores ja no són tan valents"- i ha lloat les diferències de la justícia belga amb l'espanyola. Així doncs, ha reivindicat l'èxit d'haver traslladat el cas català a Brussel·les.