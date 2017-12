A Podemos li fa ''fàstic'' veure Espadaler a les llistes del PSC

Última actualització Dimecres, 6 de desembre de 2017 15:00 h

Critica durament els exdirigents d'Unió, en un acte de campanya dels comuns

ACN/Redacció| "Fàstic". Això va sentir la líder de Podemos a Andalusia, Teresa Rodríguez, en saber que el PSC inclouria a la seva llista de cara al 21-D exdirigents d'Unió, en referència al fitxatge de Ramon Espadaler com a tercer candidat per Barcelona. Rodríguez ha assegurat que no oblida les paraules de Josep Antoni Duran i Lleida sobre els andalusos, el PER i els bars, ja que l'ex líder d'Unió va aixecar una gran polseguera quan -el 2011- va declarar que mentre els pagesos catalans no podien recollir la fruita pels baixos preus, "en altres llocs d'Espanya, amb el que donem nosaltres d'aportació conjunta a l'Estat, reben un PER per passar un matí o tota la jornada al bar del poble".



Ha dit Rodríguez que "no sé com han casat l'aigua i l'oli per anar amb la burgesia catalana més rància i 'liberticida'" i ha lamentat la decisió del PSC en ser una "força que tradicionalment ha tingut tant arrelament entre andalusos a Catalunya".



En un acte de campanya dels comuns, amb Xavier Domènech, la dirigent andalusa de Podemos també ha carregat amb duresa contra el líder del PPC, Xavier García Albiol, per haver mostrar al Parlament una bandera d'Andalusia i "estar en contra dels drets i de la lliure decisió del poble català". "És lamentable; són els hereus dels assassins de Blas Infante i de Caparrós", ha advertit, i ha resolt que "el mateix fàstic Duran i Lleida que Albiol".



En un acte de "redempció" personal, Rodríguez també ha assegurat que l'aplicació de l'article 155 ha suposat per a Catalunya "mesures impensables". "I s'ha fet en nom de la resta; honestament necessitava dir que tot el que us han fet aquestes setmanes, dies i mesos, no ho han fet en el meu nom", ha reblat.

