ERC i CUP amarguen l'aniversari a la Constitució espanyola

Última actualització Dimecres, 6 de desembre de 2017 16:00 h

Ambdós formacions aprofiten la data per reivindicar la República Catalana

ACN| La número dos de la llista d’ERC per al 21-D, Marta Rovira, ha aprofitat la participació a un acte del partit sobre migració i diversitat per carregar contra la Constitució espanyola en el dia que l’Estat commemora el seu 39è aniversari. “Avui ens toca celebrar una Constitució que ens escanya, ens uniformitza i ens resta drets a cada dia que passa”, ha lamentat, tot advertint que els republicans i els independentistes van just “en sentit contrari a tot això”. Per a Rovira, l’Estat “imposa un model de societat absolutament diferent” al que ells plantegen. “La Constitució i els que la interpreten imposen un model uniformador, basat en l’article 2 per imposar la unitat i no des de la diversitat. Nosaltres volem que ningú deixi de ser el que és”, ha afegit.

La número dos d'ERC, Marta Rovira © Rafa Garrido Comparteix Tweet

Etiquetes constitució, CUP, ERC

A més, la candidata d’ERC ha criticat els que vinculen independentisme amb tendències identitàries excloents. “Aquest procés democràtic no ha anat ni anirà mai d’orígens, llengües o banderes, i els que ens acusen d’identitaris van molt equivocats”, ha dit, tot explicant que l’independentisme “va de construir una república de tots i per a tots, social, d’igualtat d’oportunitats”. “És un procés que suma i per això no s’entén com l’Estat va sempre en contra d’aquest procés”, ha etzibat. En aquest sentit, ha criticat que el Tribunal Constitucional hagi tombat part de la llei d’acollida de Catalunya. “Després de 10 anys aplicant-la, el TC diu que hi ha articles de la llei d’acollida que li molesten. És una ofensa absoluta. Evidencia que no entenen res del que estem fent. Continuarem aplicant la llei i el pla d’acollida”, ha sentenciat.

Rovira també ha aprofitat per respondre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que fa uns dies va acusar els sobiranistes de “despertar el feixisme”: “Nosaltres el que volem és acabar i excloure els atacs racistes, xenòfobs i feixistes que patim. En comptem molts des de l’1-O”, ha dit, per replicar que “si hi ha atacs feixistes a la societat és perquè no hem sabut lluitar prou”.

La CUP considera que el marc constitucionalista "significa de facto que la gent mori de fred"

La CUP també ha aprofitat la commemoració de la constitució espanyola per assenyalar que l'actual marc constitucionalista "significa de facto que la gent mori de fred". Els cupaires fan referència així a la resolució judicial que aquest dimarts dona la raó a les companyies subministradores i deixa sense efecte el protocol de la Generalitat per evitar que es talli la llum a persones vulnerables. Davant la seu d'Endesa a Barcelona, la CUP proposa que sectors estratègics com llum, aigua i gas es puguin internalitzar i s'estableixi un nou marc normatiu per garantir-los a tots els ciutadans. El número 3 per Barcelona, Vidal Aragonès, assegura que per assolir-ho cal un "procés constituent popular que no sigui una constitució espanyola en versió catalana".

