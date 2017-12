C's fa una xerrada sobre la ''unió'' espanyola en una escola pel dia de la Constitució

Última actualització Dimecres, 6 de desembre de 2017 18:00 h

La xarxa explota en crítiques pels seus atacs a l'escola catalana titllant-la d'adoctrinadora

Redacció| El suposat adoctrinament d'infants -sobretot, a través de l'escola- és un dels arguments estrella de l'unionisme contra el moviment independentista. Amb freqüècia, PP i Cs han utilitzat els més petits per assegurar que a Catalunya existeix una ingerència política a les aules; però avui ha estat a Múrcia on un partit polític ha entrat a les escoles.

La xerrada del portaveu de C's en una escola de Múrcia © Twitter @Cs_Murcia Comparteix Tweet

El portaveu de C's a la ciutat, Mario Gómez Figal, ha fet una xerrada als alumnes de l’escola Nuestra Señora de Atocha per celebrar el Dia de la Constitució, cosa que la mateixa formació ha publicat a Twitter. “Orgullosos dels nostres valors, avui celebrem la unió i la igualtat de tots els espanyols. Visca la Constitució”, han escrit acompanyant una imatge en que es veu Gómez Figal envoltat de criatures. La xarxa no ha trigat a omplir-se de crítiques cap al partit taronja, que sempre ha atacat l'escola catalana per "adoctrinadora".