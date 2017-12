Un veterà de Hitler, en primera línia de la manifestació per la Constitució espanyola

El de groc va lluitar sota les ordres de Hitler, el trobareu a totes les manis d’extrema dreta de BCN. El de vermell és del partit que governa Catalunya, via 155, tot i tenir un 8% dels sufragis catalans. Avui els dos defensen la Constitució espanyola… i li diuen democràcia #6D pic.twitter.com/4uN0JaPPLS — Jordi Borràs (@jordiborras) 6 de desembre de 2017

A la manifestació s'han vist cares conegudes del PPC, com Andrea Levy i Alberto Fernández Díaz, i de Ciutadans. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 12.000 persones i els crits més escoltats han estat "Puigdemont a presó", "Catalunya és Espanya" o "golpistes feixistes". El recorregut ha anat des de la plaça Urquinaona fins a la plaça de Sant Jaume, per Via Laietana, on hi ha hagut una parada per lloar la policia espanyola davant la seva comissaria.