ERC, JuntsxCat i la CUP tenen a tocar la majoria absoluta en vots i escons

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 05:00 h

L’empat tècnic entre els republicans i la llista del president amb la fermesa dels cupaires acosta una altra victòria independentista, segons l’enquesta de El Periódico sense la cuina ideològica del Grup Zeta

Malgrat que la capçalera unionista intenta derivar el resultat de l’enquesta en una pugna entre Junqueras i Puigdemont, la veritat sigui que els resultats sense la cuina ideologica auguren una participació superior al 80% i una victòria històrica independentista. Els partits del 155, els partidaris de la repressió, de l’espoli i de la crisi econòmica no poden ni somiar en guanyar, queden lluny d’una majoria absoluta, la pugna entre Arrimadas i Iceta té un clar perdedor en la figura d’Albiol i el PP, que pot aconseguir el pitjor resultat de la seva història i quedar com a darrera força electoral.

A menys de quinze dies de les eleccions la victòria serà independentista, queda per decidir si serà a favor d’ERC o de JuntsxCAT, una fita que encara resta per decidir i que fa de factor alimentador i mobilitzador del vot independentista.El resultat sense dubte obrirà un greu crisi, inicialment en la figura del seu cap de llista Xavier Domènech i que anirà en augment cap a la figura de la seva líder i actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El resultat pot afectar i obrir un greu crisi en la formació avançada ja per l’actitud de Albano Dante.A diferència dels independentistes, els partidaris del 155 no ofereixen res en positiu, el seu programa és un atac sistemàtic al model català de convivència, una victòria dels partits del 155 espanya a la ciutadania que veu en aquests partits un profund odi cap a Catalunya.Malgrat que la cuina del Grup Zeta intenta amagar la fidelitat del vot cupaire, els seus votants donaran una altre sorpresa en aquestes eleccions, superant per primer cop els 10 escons de la darrera legislatura.