La número cinc de JxCat espera que ''tots els demòcrates'' vulguin restituir el Govern després del 21-D

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 05:00 h

Ha estat preguntada sobre si ERC hauria de cedir la presidència a Carles Puigdemont si guanya a les urnes

Redacció| La número cinc per Barcelona de 'Junts per Catalunya', Laura Borràs, ha manifestat que treballen perquè Puigdemont i els consellers cessats per l'aplicació del 155 tornin a ocupar el lloc que els correspon al Govern de la Generalitat. "Ens sembla que és el que vol la ciutadania i esperem que molta altra gent que comparteix aquest objectiu vulgui restituir el Govern legítim, un Govern de ‘Junts pel Si’ on hi havia gent de JxCat i d’ERC", ha dit. Preguntada sobre si ERC hauria de cedir la presidència a Carles Puigdemont si guanya a les urnes el proper 21-D, ha afegit que "tots els demòcrates hauríem de voler que es restitueixi la normalitat democràtica, les nostres institucions, amb el Govern, el mateix president i els consellers que ja teníem".

Fa més de dues dècades que Borràs treballa al món de la universitat i, des del 2013, és presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, ha decidit sortir de la seva "zona de confort" per ser la número cinc de la candidatura del president, només precedida pel mateix Puigdemont, l'ex president de l'ANC, Jordi Sànchez, i els consellers Clara Ponsatí i Jordi Turull. "És un moment excepcional i per això entenc que es necessita una llista excepcional que doni comptes de la diversitat del país, amb gent que se sent interpel·lada a posar en suspens les seves trajectòries professionals per implicar-s'hi personalment".Pel que fa als possibles pactes post electorals, Borràs ha defensat que els comuns "hauran de decidir" si volen tornar a "allò que teníem, una autonomia que ara està totalment compromesa i ocupada". "Hem de treballar per restituir això i tothom que vulgui sumar-s’hi serà benvingut perquè tothom és necessari per recuperar la democràcia i llibertat", ha afegit. Sobre la manera d'arribar a aquest objectiu, ha reivindicat que "la bilateralitat es necessita sempre de tothom que vulgui parlar, dialogar i consensuar les coses" i que "les persones assenyades saben que es necessita una capacitat dialogant per poder-nos posar d’acord".Borràs també ha criticat la intervenció de la Institució de les Lletres Catalanes via 155 per part de l'Estat espanyol. Ha explicat que han deixat els seus comptes a zero i que "es busca una determinada paràlisi de la cultura en català".Llegiu l'entrevista completa a: http://www.directe.cat/entrevista/691336/tots-els-democrates-hauriem-de-voler-restituir-el-mateix-president-i-consellers-que-teniem