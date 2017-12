Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 11:00 h

El líder d'ERC explica que se li fa "complex de gestionar emocialment" passar "d'albirar una retrobada amb aquells que enyora" a quedar-se reclòs

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El vicepresident empresonat Oriol Junqueras diu que sortirà de la presó "amb el puny alçat i la mà estesa a tothom, amb voluntat de cosir, de teixir complicitats".

Notícies relacionades

"Sortiré al carrer perquè els ciutadans així ho exigiran", ha assegurat Junqueras en una missiva que aquest dijous publica l'ARA.El líder d'ERC ha detallat que per ell "és complex de gestionar emocionalment" passar "d'albirar una retrobada amb aquells que avui enyoro més que mai a quedar-me reclòs en una presó a l'extraradi de Madrid".I ha explicat que va sentir una "profunda sensació d'injustícia" quan va saber que el Tribunal Suprem no el deixava en llibertat. Amb tot, ha subratllat que "aquest conflicte no va de banderes: el que estem fent és una defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania".