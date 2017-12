Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 14:00 h

"Volia tenir un record molt especial per l’Oriol. Va ser un moment molt dolorós deixar-lo allà. No me’l trec del cap", explicava el conseller de Justícia destituït

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | "El moment més trist d’aquest episodi va ser quan l’1 de novembre vaig esmorzar amb els meus fills i la meva dona i els vaig explicar que marxava i segurament no tornaria", ha explicat Carles Mundó en una primera entrevista després de sortir de la presó d'Estremera a RAC1.

Notícies relacionades

El conseller de Justícia destituït per l’aplicació de l’article 155 ha explicat com va viure la declaració a l’Audiència Nacional, el trasllat a la presó, els 33 dies de reclusió i la tornada a la llibertat.Mundó ha explicat que sospita que la jutgessa Carmen Lamela ja tenia redactada la interlocutòria que els enviava a la presó perquè no els va escoltar quan declaraven.Per altra banda, Mundó ha detallat que després de dues hores als calabossos de l’Audiència Nacional, el van traslladar a la presó d'Aranjuez amb Santi Vila. Anaven emmanillats, amb els braços a l’esquena, sense cinturó de seguretat. Després, els van comunicar que tornaven a marxar i els van traslladar a Estremera."La decisió inicial va ser dispersar-nos, com habitualment fan amb els terroristes" i ha afegit que "quan em van dir que no sabien on estaven els nostres companys i que ens havien separat, em va caure el món a sobre. Sabia que Santi Vila marxaria l’endemà i que jo em fotria de fàstic".Mundó ha exposat que van fer entre 200 i 250 km en una tarda. Emmanillats, en una furgoneta en un banc on "si hi cabien les mans, no hi cabia el cul".Durant l'entrevista, també ha explicat on ha passat i què ha fet durant aquests 33 dies: “Eren tres metres d’ample, per cinc de llarg. Hi ha una llitera, una prestatgeria d’obra, dos petits escriptoris, dues cadires, i en un espai molt reduït, un pica molt petita, un lavabo i una dutxa”.S'ha referit també a les visites dels seus fills: "Tothom ens havia dit que no féssim passar els nostres fills per l’experiència de veure’ns a través d’un vidre. És la impotència màxima. És millor tenir un altre record que no pas no poder ni donar-te la mà".Mundó també ha volgut recordar al seu company de cel·la Oriol Junqueras al seu pas per RAC1: "Volia tenir un record molt especial per l’Oriol. Va ser un moment molt dolorós deixar-lo allà. No me’l trec del cap. Em puc imaginar què deu estar fent a cada minut del dia. Segur que s’ha recuperat de la sotragada i que fa el que sap fer: llegir i escriure molt".