Centenars de ciutadans volen cap a Brussel·les

Els manifestants han sortit de l'Aeroport del Prat amb bufandes, mocadors i llaços grocs, disposats a denunciar les "injustícies comeses per l'Estat"

ACN | Centenars de catalans han tenyit de groc la Terminal 2 de l'Aeroport de El Prat per agafar els vols xàrter de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural i participar en la manifestació independentista d'aquest dijous a Brussel·les.

Els ciutadans, que duien bufandes, barrets, mocadors i llaços grocs a la solapa, asseguren que s'han sumat a la protesta per fer sentir les reivindicacions del poble de Catalunya "al cor d'Europa".



Així mateix diuen que volen denunciar "la manca de democràcia i les injustícies comeses per l'Estat espanyol" i expressar el seu suport "als que encara són a la presó". Els manifestants s'han concentrat a la zona de sortides de la Terminal 2 des de dos quarts de cinc del matí i han format algunes cues a l'àrea dels controls de seguretat.



Vols a les cinc del matí



Els catalans que aquest dijous viatgen en avió cap a la capital europea han començat a arribar a l'Aeroport del Prat quan faltaven pocs minuts per dos quarts de cinc del matí, seguint al peu de la lletra les indicacions de l'ANC i Òmnium.



Vestits amb mocadors, bufandes, barrets i sobretot molts llaços grocs a la solapa, els ciutadans han format algunes cues a la zona dels controls de seguretat de la Terminal 2 de l'aeroport català. Amb tot, el bon humor ha estat el protagonista d'una jornada que la majoria viu amb "il·lusió" i "esperança".



"Som gent pacífica"

"Anem tots junts perquè volem que Europa sàpiga que som gent pacífica i que no volem que ens trepitgin els nostres drets", ha assegurat Marta Pallarès, una veïna d'Hospitalet de Llobregat que ha arribat a El Prat acompanyada per una familiar. "Ens mobilitzem animades i contentes i com sempre demana l'ANC amb un somriure, perquè som la revolució dels somriures", apunta.

Per la seva banda, Elisenda Almirall, una vigatana que assegura haver participat en "totes" les manifestacions que s'han fet en favor de la independència, reconeix que Europa "ja coneix les reclamacions dels catalans", i confia que la protesta d'aquest dijous tingui efecte.



"Al cor d'Europa"

En aquest sentit s'ha expressat Mari Ángeles Huesca que remarca que ara el que és necessari és "portar al cor d'Europa" la presència catalana per denunciar "les injustícies comeses per l'Estat" i donar suport als que "encara són a la presó".

Àngels Font, una veïna de Manresa que ha emprès aquest viatge en solitari, assegura que ha decidit pel pas perquè era incapaç de quedar-se a casa "sense fer res". Font afirma que és imprescindible expressar el rebuig a l'actitud del govern de Mariano Rajoy: "Hem de dir que estem en contra del 155, de la manipulació i de la injustícia", ha apuntat.

Un alcalde entre els manifestants

L'alcalde de Vallcebre (Berguedà), Lluís Cadena (PDeCAT), ha estat un dels ciutadans que aquesta matinada ha volat cap a Brussel·les en aquests avions xàrter que l'ANC i Òmnium han organitzat.



"Volem reivindicar el que creiem que són els nostres drets com a país, la llibertat dels presos polítics i que podem tornar a la normalitat", ha expressat el batlle que ha dit que "ja tocaria" que Europa donés "un cop de mà" a Catalunya.

Tot i que la majoria de manifestants tornaran aquest dijous al vespre des de l'aeroport de Zaventem (Brussel·les), alguns aprofitaran per fer una mica de turisme i allargaran l'estada a la capital europea aprofitant el pont de la Puríssima.

