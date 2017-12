Romeva lamenta que a l'estat espanyol es jutgin idees i conviccions enlloc de fets

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 12:00 h

El conseller d'Exteriors destituït assegura que "el 21-D és una nova oportunitat per guanyar i perquè Junqueras, Forn i els Jordis surtin de la presó"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN | Després de passar 32 dies tancat a la presó d'Estremera, el conseller d'Afers Exteriors destituït, Raül Romeva, ha ofert aquest dijous la seva primera entrevista a un mitjà de comunicació, Catalunya Radio.

Notícies relacionades

Romeva ha repassat la seva estada al centre penitenciari, on ha compartit cel·la amb el conseller d'Interior destituït, Joaquim Forn.Una persona de qui ha dit que és "mentida" que tingui cap intenció violenta com tampoc la tenen la resta dels qui continuen tancats, Junqueras, i els líders independentistes, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.Per això, el número 3 de la llista d'ERC defensa que el 21-D no només s'ha d'anar a votar massivament, sinó que s'ha de guanyar i fer-ho per tal que Junqueras, Forn i els Jordis puguin sortir de la presó. "Hem de guanyar democràticament perquè no hi hagi més dubtes del que vol la gent de Catalunya i per derrotar democràticament el bloc del 155", ha subratllat.Romeva ha lamentat que, a l'estat espanyol, es jutgin idees i conviccions enlloc de fets, i ha dit que en els marcs legals espanyols "hi ha enormes anomalies".