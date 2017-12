Milers de manifestants ja omplen el Parc del Cinquantenari de Brussel·les

Els manifestants ja es concentren al Parc del Cinquantenari de la capital belga i a les 11.30 començaran un recorregut d’uns dos quilometres i mig pels carrers del districte comunitari, passant per davant de les seus de la Comissió Europea, el Consell Europeu i l’Eurocambra, entre d’altres institucions.La policia belga calcula que en la protesta, convocada per l’ANC i Òmnium sota l’eslògan ‘Desperta, Europa’, hi participaran entre 20.000 i 30.000 persones, tot i que la premsa local n’espera fins a 50.000.Pancarta a Brussel·les / Gerard Sesé