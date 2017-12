[Vídeo] Segueix en directe la manifestació de Brussel·les

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 12:10 h

Milers de persones omplen aquest dijous el barri europeu de la capital belga

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | La gran afluència de manifestants a Brussel·les obliga a canviar a última hora el recorregut i la capçalera.

La gran afluència de manifestants al barri europeu de Brussel·les ha obligat els organitzadors a canviar a última hora el recorregut i la capçalera de la protesta.



L’entrada del parc del Cinquantenari on inicialment havia de començar la manifestació ‘Desperta, Europa’ convocada per l’ANC i Òmnium és massa petita per deixar passar amb seguretat tots els manifestants i finalment l’inici del recorregut s’ha hagut de traslladar a l’altre extrem del parc, precisament a l’accés més proper a les institucions europees.



La capçalera amb els dirigents i representants polítics que participen en la mobilització també s’ha hagut de moure a aquest punt per raons de seguretat.



L’afluència de manifestants també ha obligat a tancar l’estació de tren i metro de Schumann, davant de les seus de la Comissió Europea i del Consell Europeu, i els usuaris són desviats a les parades de Maelbeek i Merode.



La policia belga ha restringit el trànsit tallant molts carrers del districte comunitari, hi ha prohibit l’aparcament i ha recomanat evitar agafar el cotxe.