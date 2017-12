Albiol creu que la manifestació a Brussel·les demostra el “fanatisme” de l'independentisme

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 15:00 h

C's treu importància als 45.000 catalans que es manifesten a la capital europea i insta a ignorar els ''manifestòmetres''

Redacció | El candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha afirmat aquest dijous des del mercat del barri de Sant Cosme del Prat que la manifestació de Brussel·les en la que participen milers de catalans és un “espectacle esperpèntic” que denota el “fanatisme” de part de la societat catalana.

Sobre els 45.000 catalans que es manifesten a Brussel·les, el número 2 de la llista de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha recordat que l'autèntic ''test'' es mesura a les urnes i no amb ''manifestòmetres'' i ha reivindicat el 21-D com unes eleccions ''lliures i amb garanties''. En una visita a Sant Boi de Llobregat, on el 27-S Cs va ser la força més votada, el candidat ha valorat el darrer sondeig electoral i ha recalcat que el PSC no és en cap cas ''el seu rival'' sinó que ho són ''els separatistes'' però ha tornat a demanar a Iceta que defineixi si pactarà amb independentistes i aclareixi si vol ''continuar amb el procés o acabar amb ell''.



Iceta, d'acord amb C's

El primer secretari del PSC ha afirmat que li sembla "molt bé" que els independentistes es manifestin de la forma que considerin convenient ja que ell és un "ferm partidari" del dret de manifestació i la llibertat d'expressió. Ha dit però que la força en democràcia es demostra "el dia en que es vota amb totes les garanties i es prenen les decisions a partir de mecanismes legals establerts".

Segons Albiol, és una “peregrinació gairebé religiosa” que “posa en evidència” que “hi ha una part de la població catalana que s’ha deixat endur per un encantador de serps irresponsable que ha portat Catalunya a la màxima fractura social i a la decadència”.Albiol també ha promès aquest dijous que si el seu partit governa Catalunya reduirà en un 60% les 391 societats de la Generalitat, que segons ha afirmat són majoritàriament un “xiringuito de l’independentisme”.També ha demanat el suport a les urnes dels ciutadans que alguna vegada han votat la seva formació perquè “no hi ha alternativa a l’independentisme sense un PP fort al Parlament”.Aquest dimecres, unes 150 persones van concentrat-se, davant del Parlament Europeu a Brussel·les per a mostrar el seu suport a la constitució espanyola. Durant l’acte, en el que van participat Societat Civil Catalana (SCC) i eurodiputats espanyols de diversos grups polítics, es va mostrar el missatge “A Europa no hi ha lloc pel nacionalisme”.Els manifestants, que duien senyeres, banderes espanyoles, europees i belgues, van cridar frases com ara “Visca Espanya” i “Visca Catalunya”. L'acte va acabar amb la lectura d'alguns manifestos a favor de la constitució.