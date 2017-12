La policia belga xifra en 45.000 els participants en la manifestació de Brussel·les

Inicialment, el cos policial havia fet una primera estimació de 10.000 persones, però ha acabat elevant la xifra a 45.000.Amb estelades, bufandes grogues i pancartes reclamant la llibertat dels presos, els manifestants han fet un recorregut pel barri europeu, des del Parc del Cinquantenari, passant per davant de les seus de la Comissió Europea, el Consell i l'Eurocambra.La gran afluència de manifestants ha obligat els organitzadors a canviar a última hora el recorregut i la capçalera de la protesta, i també s'ha hagut de tancar l'estació de metre i tren de Schumann.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal