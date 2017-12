La CUP aplaudeix la campanya d'Arran contra la constitució

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 16:00 h

L'organització juvenil defensa la "legitimitat" de cremar la constitució com a mostra de rebuig a la carta magna

ACN | La número dos de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, aplaudeix la campanya difosa aquest dimecres per l'organització independentista Arran a través de les xarxes socials, on apareix un vídeo en el que es veu una constitució espanyola cremant-se.

Per Sirvent, lluny de perjudicar la CUP, accions com aquesta poden arribar-los a beneficiar en campanya electoral perquè demostren que hi ha a Catalunya un jovent "combatiu contra la repressió" de drets.



"Evidentment que els donem suport", ha dit Sirvent l'endemà que el cap de llista, Carles Riera, no volgués posicionar-se tant obertament sobre aquesta qüestió.



La portaveu de l'organització juvenil, Mar Ampurdanès, deslliga la crema de la constitució de la campanya electoral i recorda que aquest 6 de desembre van cremar la constitució "com cada any". Ampurdanès defensa que és "legítim" fer-ho per demostrar el rebuig al marc constitucional actual.



Sense condicionar la campanya de la CUP

Amb tot, però, els joves d'Arran asseguren que en aquesta campanya pel 21-D donen suport a la CUP però que, en cap cas volen arribar a condicionar la campanya electoral dels cupaires: "No és la nostra feina fer campanya", assegura la portaveu d'Arran.

Preguntada sobre aquesta mateixa qüestió, la número dos de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, afirma que accions com aquesta no perjudicaran electoralment la CUP: "Al contrari, perquè aquestes accions mostren que hi ha un jovent combatiu contra la regressió de drets i la repressió de l'Estat".



"Organització independent"





La CUP veu "desproporcionada" la denuncia del PP



La CUP també ha donat suport a l'organització juvenil després de la denúncia del PP per les manifestacions i l'intent d'ocupació de la seu dels populars durant la campanya de l'1-O. El PP demana 36 anys de presó per sis membres d'Arran denunciats per "enganxar adhesius i entregar-los unes caixes en forma d'urna", segons ha denunciat la seva portaveu, Mar Ampurdanès. La número dos de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, assegura que la denuncia és "desproporcionada" davant una acció que pretenia denunciar la "regressió de llibertats". Les declaracions de Sirvent arriben l'endemà que el cap de llista, Carles Riera, no volgués pronunciar-s'hi obertament en una roda de premsa a l'ACN. "Arran és una organització independnet", es va limitar a dir Riera, que entenia l'acció com una mostra de rebuig més a la constitució.

