JxCat pensa que Europa ''escoltarà'' els independentistes mentre ERC no hi espera ''cap resposta''

Per una banda, el portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha exigit que Europa escolti l'independentisme perquè el missatge a la capital belga ha estat contundent. "No ens venceran. El clam és massa fort i eixordador perquè Europa no escolti la reivindicació d'avui", ha subratllat. Pujol ha afirmat que la manifestació ha "desbordat" els carrers de Brussel·les, i s'ha mostrat convençut que Europa "escoltarà" la veu dels independentistes. "Si us plau, escolteu aquest clam", ha reclamat el portaveu, que ha sentenciat que la trobada sobiranista a la capital belga està sent "molt emocionant".Al seu torn, la directora de la campanya de JxCat, Elsa Artadi, s'ha mostrat esperançada que la propera manifestació que es faci a Catalunya compti ja amb la presència del president, Carles Puigdemont, i la resta del Govern a l'exili. Artadi ha constatat que moltes veus internacionals reclamen "diàleg" entre l'Estat i el Govern, i ha asseverat que la manifestació és una "altra manera" de demostrar que els catalans són gent "cívica, pacífica i democràtica". La número 10 de la llista de JxCat per Barcelona ha reiterat que la manifestació ha servit per donar "suport" al Govern i als líders polítics, i per reclamar "llibertat i democràcia". Així mateix, ha agraït tota la gent que s'ha desplaçat fins la capital belga.