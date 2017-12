Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 17:00 h

La vicepresidenta ironitza amb el fet que els ciutadans "hagin d'anar a visitar el candidat" i diu que no han mantingut cap contacte amb dirigents europeus per valorar la manifestació

ACN | La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha entrat a valorar l'afluència a la manifestació independentista a Brussel·les – xifrada en 45.000 persones segons la policia belga- i ha enviat un missatge als milers de catalans que es manifesten.

"Tenir un DNI espanyol i formar part de la Unió Europea és, precisament, el que els dona el dret a manifestar-se", ha declarat des de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Sáenz de Santamaría ha criticat que es faci aquesta protesta a Brussel·les i ha recordat que membres del "vell procés" han aprofitat per criticar les institucions europees i no han dubtat a "tirar pedres sobre el teulat europeu quan no els secunden".També ha valorat el fet que Puigdemont faci campanya per Junts per Catalunya des de Bèlgica. "En campanya els candidats van a visitar els ciutadans per demanar-los el vot, ara han hagut d'anar a visitar-lo a ell", ha valorat.A més, ha reconegut que no han mantingut cap contacte amb cap dirigent europeu per valorar aquesta protesta.