Domènech abraça la teoria d'Iglesias i culpa el procés de facilitar un ''espai d'expressió'' al feixisme

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 15:30 h

També s'erigeix com "l'única garantia progressista"

ACN/Redacció| El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem per al 21-D, Xavier Domènech, ha sortit en defensa de Podemos i el seu líder, Pablo Iglesias, i ha apuntat que la "tensió" social ha "afavorit que probablement actituds que ja existien [...] hagin trobat un espai d'expressió". Ho ha dit en referència a les polèmiques declaracions en que Iglesias va acusar -en un míting dels comuns, aquest diumenge- l’independentisme de "contribuir a despertar el fantasma del feixisme".

Domènech ha defensat que tant ell com Iglesias saben que "els responsables de les accions feixistes són els feixistes". Però en aquest context, Domènech ha insistit que "hi ha hagut una via de pràctica de la unilateralitat que ha deixat fora una part del país i ha frustrat l'altra part, que ha generat una tensió social on fenomens d'aquest tipus han aparegut". "No vol dir que hi hagi una responsabilitat directa [de l'independentisme] en les accions feixistes", ha resolt Domènech.



Sí que ha acusat l'independentisme, en canvi, de garantir situacions que finalment s'han produït en sentit "contrari". "Una de les coses que es deia és que això [el procés] afavoriria una onada progressista a Catalunya i l'Estat, i el que hem vist és una tensió que ha afavorit que probablement actituds que ja existien –no parlaria de creixement del fenomen- hagin trobat un espai d'expressió", ha assegurat.



D'altra banda, Xavier Domènech ha assegurat aquest dijous que la seva candidatura és "l'única garantia progressista" per al Parlament i el Govern. Ha definit la seva llista "sense contradiccions" en l'eix social i ha reivindicat així que l'espai dels comuns no ha "afavorit mai" un govern de la dreta. Sense concretar pactes postelectorals, Domènech sí que ha afirmat que vol "estendre la mà a qui camina cap a polítiques progressistes" i en aquest context el cap de files dels comuns ha interpel·lat els partits d'esquerres a comprometre's amb dues de les propostes que porten al programa: revertir les retallades i una fiscalitat progressiva i més justa. De fet, el candidat de CatECP ha proposat que aquestes dues mesures es fixin com "punts comuns" d'aquests partits.D'altra banda, Domènech ha justificat que els comuns no siguin a la manifestació, convocada per l'ANC i Òmnium, d'aquest dijous a Brussel·les perquè es produeix en un "context electoral". "Sense entrar a qüestionar-ne la legitimitat" i "des dels respecte", Domènech ha assegurat però que els comuns volen aprofitar la campanya electoral per presentar les seves propostes. "Ara mateix no compartim, en context electoral, participar-hi", ha afirmat en roda de premsa a l'ACN. El cap de llista dels comuns també ha afirmat que la manifestació es produeix en un "context extraordinari", després de la destitució del Govern de Carles Puigdemont en aplicació de l'article 155. Una part dels seus membres van ser empresonats de forma preventiva –sis dels quals van sortir aquest dilluns- i la resta es va desplaçar, precisament, a la capital belga.