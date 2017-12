Milers de programes socials a Catalunya s'ofeguen en el 155

No hi ha cap vot

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 35 federacions i representa més de 3.000 entitats socials, ha demanat avui públicament la fi de l'aplicació de l'article 155. Creuen totalment necessari que la Generalitat pugui tornar a impulsar les polítiques socials amb plena autonomia financera i, en aquest sentit, han adreçat una cinquantena de propostes als partits polítics de cara al 21-D per tal de millorar i potenciar les polítiques socials i enfortir el Tercer Sector Social a Catalunya.

En un document, la Taula del Tercer Sector expressa el seu rebuig a l'article de la Constitució espanyola i denuncia el cessament d’un Govern elegit democràticament per la ciutadania. A més, diuen, la intervenció econòmica que pateix la Generalitat des del setembre ha perjudicat "greument" el sosteniment pressupostari de molts programes socials de les entitats. "Denunciem la judicialització de la vida institucional i cívica del país i tornem a recordar que els conflictes polítics només poden resoldre’s políticament, apostant per la negociació i el diàleg", conclou.

També observen amb "inquietud" un "evident i creixent deteriorament dels drets ciutadans d'expressió, de manifestació i de reunió" i desitgen unes eleccions amb totes les garanties democràtiques. És per això que la Taula del Tercer Sector exigeix la igualtat d’oportunitats per a totes les candidatures que concorren el proper 21D, "la llibertat dels presos polítics i la llibertat de moviments del Govern de la Generalitat a l’exili".

Per la Taula del Tercer Sector, l’objectiu d’assolir un país socialment més just es fa encara més difícil sense un Tercer Sector fort. Lamenten que la crisi, primer, i la situació política, aquests darrers mesos, han posat en "greu" risc molts serveis i programes socials de les entitats, amb impacte sobre milers d’usuaris vulnerables, i han posat en evidència la "fragilitat i la inestabilitat" d’algunes de les modalitats de finançament públic, com les subvencions anuals, que sostenen molts d’aquests programes i serveis.