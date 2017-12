Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 16:30 h

Els consellers destituïts de Brussel·les criden a “seguir endavant” amb el procés d’independència

Redacció | El conseller destituït de Salut, Antoni Comín, ha intervingut a l’acte final de la manifestació dels independentistes a Brussel·les per llençar un missatge contundent a l’Estat i el govern espanyols. “Teniu por d’un jutge belga, de que us digui la veritat. Esteu aterrats perquè digui que estem perseguits per les idees polítiques i que, per tant, els presos són presos polítics. Teniu por de la democràcia, de les urnes, perquè sou uns franquistes i teniu por de l’estat de dret. Teniu por de Catalunya perquè és un país de demòcrates”, ha etzibat cridant des de l’escenari.

Abans que ell han intervingut els també consellers destituïts Clara Ponsetí, Lluís Puig i Meritxell Serret, que també han fet una crida a “seguir endavant” amb el procés independentista, i han demanat a Europa que “vigili” l’Estat espanyol pel seu comportament amb Catalunya.



Els quatre membres del Govern de Carles Puigdemont que romanen amb ell a Brussel·les han fet unes breus intervencions que han convertit en missatges polítics. el més contundent ha estat Comín, que a més de dirigir-se a l’Estat espanyol, també ha volgut enviar un missatge a Europa: “Escolta Europa, amb Catalunya t’estàs jugant l’ànima, perquè Europa es va fundar perquè el totalitarisme mai tornés. I el combat d’avui és de la societat catalana contra el totalitarisme de l’Estat”, ha sentenciat.



“Un pacte de reciprocitat”

Per últim, davant milers de persones que assistien a l’acte, Comín els ha ofert “un pacte de reciprocitat”. “Us proposo un compromís que per més dur que sigui el camí que ens espera, seguirem endavant. Per moltes que siguin les dificultats que hagin de passar els propers dies, setmanes i anys, seguirem endavant, i que serem capaços d’assumir sacrificis complicats. Si ara diem que el camí serà massa difícil, l’1-O hauria estat en va, l’exili haurà estat en va, la presó haurà estat en va. I això no ens ho podem permetre”, ha afegit.

En la mateixa línia s’ha expressat Meritxell Serret, que ha garantit que “es continuarà endavant, perquè hi ha presos polítics que han de ser fora, amb les famílies, per a que continuïn defensant els interessos dels ciutadans”. “A partir d’aquí no defallirem, el groc omplirà de llum Catalunya els propers dies, i el 21-D guanyarem i demostrarem la força que té el poble de Catalunya”, ha dit.



“Força, determinació i compromís amb la democràcia”



I és que per a la cap de llista d’ERC per Lleida i fins ara consellera d’Agricultura, la “força, determinació i compromís amb la democràcia” dels que han anat a Brussel·les a manifestar-se fa que “Europa vegi que guanyem, que estem guanyant i la democràcia és del nostre costat”.

Per la seva part, Clara Ponsetí ha començat saludant els “mestres i professors catalans”, recordant així la seva responsabilitat de consellera d’Ensenyament.



“Avui tots sou mestres de Catalunya, perquè estem impartint una lliçó de democràcia, dignitat i esperança. Fins aquí heu arribat disposats a explicat a les autoritats europees, que algunes no estan prou atentes, que tenim dret a la nostra llibertat i han de vigilar l’Estat, perquè s’està carregant alguns dels principis fundacionals de la UE. Vigileu la justícia espanyola, la separació de poders s’ha trencat a Espanya”, ha sentenciat Ponsetí.



"Brussel·les es de color groc”



El més breu de tots ha estat Lluís Puig, que només ha saludat la gent del món de la cultura catalana i ha recordat que “al 1704 un virrei ja prohibia el color groc”. “Estem igual. Però avui Brussel·les es de color groc”, ha afegit.

