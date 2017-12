La CUP acusa Europa de ''fer possible'' la violència de l'Estat

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 17:30 h

Asseguren que la República catalana contribuirà a crear una nova Espanya i Europa

ACN| El regidor de la CUP-Capgirem Vic, Joan Coma, ha representat els anticapitalistes en l'acte polític posterior a la manifestació independentista d'aquest dijous a Brussel·les per denunciar la "complicitat" de la Unió Europea (UE) amb la "violència" de l'Estat espanyol contra el moviment independentista. De fet, Coma ha sentenciat que l'actuació de Madrid "no seria possible" sense l'aval europeu i ha assegurat que és "imprescindible" construir la República des de la "insubmissió" per contribuir en la creació d'una nova Espanya i una nova Europa, que siguin "democràtiques, solidàries" i que es construeixin des de la "pau i la fraternitat" i que sigui "pels pobles".

Coma ha explicat que l'independentisme ha omplert els carrers de Brussel·les per exigir la llibertat dels "presos polítics" i l'arxivament de totes les causes judicials contra el sobiranisme. A més, el regidor vigatà ha asseverat que l'independentisme no ha despertat pas el feixisme, responent així el líder de Podemos, Pablo Iglesias i ha constatat que, en tot cas, el que ha fet l'independentisme ha estat "despullar" un Estat que "dona permissivitat" a l'extrema dreta, que censura espots a favor dels presos a TVE i que prohibeix el color groc.

Per tot això, el dirigent anticapitalista s'ha dirigit a la població de tot l'Estat i d'Europa per advertir que, siguin independentistes o no, qualsevol ciutadà és "potencialment víctima" del sistema repressiu espanyol.

Dempeus contra el 155

Coma també ha sentenciat que la mobilització de Brussel·les també ha servit per dir que no s'acata ni l'article 155 ni la Constitució. "No ho acatem dempeus, des de la resistència civil i no violenta", ha argumentat el regidor de la CUP, que ha avisat que cap dirigent dels que ha donat suport al 155 no serà "digne" de cap conselleria de la Generalitat. Finalment, Coma ha conclòs que la República ha de ser la "petita gran contribució" dels catalans per construir aquesta Espanya i Europa diferent.

