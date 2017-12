No hi ha cap vot

"Potser perquè no som criminals sinó que som demòcrates", ha exclamat el també president en l'acte polític de la concentració que, segons la policia belga, ha aplegat més de 45.000 persones. Puigdemont ha criticat l'actitud de l'Europa oficial i l'ha acusat "d'animar" el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la seva "repressió".



Davant d'aquesta situació, ha posat en valor que els catalans en lloc d'allunyar-se d'Europa s'hi hagin acostat per manifestar-se davant les institucions europees.



Un reclam a Europa



Puigdemont ha reclamat una Europa que escolti els seus ciutadans i no només els seus estats. "Una Europa que no tingui por de dir-li a un dels seus membres que no respecta els drets bàsics. Això que estem dient avui i que direm el dia 21. Així no", ha defensat el candidat de Junts per Catalunya aixecant el crit 'Així no' per part dels manifestants.

El president Puigdemont i la número dos d'ERC, Marta Rovira, al centre de la capçalera de la manifestació del 7-D a Brussel·les / Blanca Blay



El també president ha afegit que s'ha de construir una Europa amb "més democràcia, més respecte per a les minories i menys interessos de grups i sectors econòmics lligats a interessos de governants que no es caracteritzen per la seva honestedat".



"Una pàgina preciosa"



"Quan els presidents de l'ANC i Òmnium són tancats a la presó, quan el govern legítim és empresonat i exiliat i l'Europa oficial es dedica a animar Rajoy en la seva repressió és quan passen coses tan meravelloses com les d'avui. En lloc d'allunyar-nos d'Europa ens hi acostem i fem sentit la nostra veu", ha reivindicat per després afegir que aquest 7 de desembre s'ha escrit "una pàgina preciosa i maquíssima" de la història d'Europa i s'ha ensenyat la "millor cara d'Europa".



Missatge per a Juncker

La número dos de la candidatura d’ERC al 21-D, Marta Rovira, ha acusat l’Estat espanyol de mantenir a presó el líder del seu partit, Oriol Junqueras, i a Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, perquè "els fa por la democràcia”. Rovira ha començat llegint una carta que Junqueras va escriure dilluns des de la presó d’Estremera i que va demanar a ERC que fes arribar als manifestants. A la missiva, el cap de llista republicà demana als independentistes que segueixin i persisteixin en el seu objectiu. “Seguiu, no defalliu mai, lluiteu amb un somriure, només la voluntat de tots vosaltres farà que sortim de la presó”, ha volgut transmetre, tot reclamant que el 21-D “vagi tothom a votar, com l’1-O”. “Recordeu que ens amenaçaven i deien que no votaríem, i vam votar. I vam guanyar. I vam guanyar tant que l’Estat no ho ha digerit, i actua amb ràbia”, ha afegit. És per això que Junqueras considera a la carta que cada vot del 21-D “serà un clam per la llibertat, per seguir endavant”.

Les entitats sobiranistes a Brussel·les han fet un clam comú perquè la comunitat internacional no giri l'esquena als catalans. El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha exigit que Europa "modifiqui la seva actitud" i forci l'Estat espanyol a iniciar el "diàleg polític" que ha de conduir a la "consolidació de la República" i ha augurat que la bandera europea tindrà "aviat" una nova estrella que serà "groga". S'ha referit així a la reivindicació perquè els "presos polítics" surtin de la presó i el Govern destituït torni a Catalunya.



Al seu torn, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que Catalunya és "europeista" i "mediterrania", i ha subratllat que els catalans miren Europa com a "garantia de diàleg". I ha asseverat que si la democràcia i els drets humans estan "en perill" en un estat membre, també ho estan en tota la Unió Europea. "Som aquí per demanar que Europa reaccioni. Escolta Europa la veu d'un poble que només demana respecte i llibertat", ha continuat.

Veus europees

En l'acte polític de la manifestació s'han sentit veus europees fent també una crida a la UE a reaccionar. L'eurodiputat d'Eslovènia Ivo Vajgl ha traslladat també la solidaritat als manifestants catalans: "No sabeu quants cors a Eslovènia estan bategant per a vosaltres" i ha conclòs que no es pot acceptar que el dret a decidir es combati amb violència i vulnerant drets fonamentals.

Per la seva banda, el diputat del parlament de Bèlgica Peter Luykx ha pronunciat part de la seva intervenció en català i ha defensat que "la independència és un dret de tots els pobles d'Europa". Així mateix, ha fet una crida al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, a no mirar cap a un altre costat. "Catalunya té una posició forta i no ha de tenir por", ha exclamat aixecant el crit de 'no tinc por' per part dels assistents a la manifestació.

Puigdemont ha volgut adreçar un missatge en francès a Juncker i als "amics de Rajoy" per preguntar-los si havien vist mai enlloc del món una manifestació com la d'avui a Brussel·les per donar suport a criminals. I ha instat el president de la Comissió Europea a preguntar-li al president del govern espanyol per què es qualifica de criminals als catalans que es manifesten."Doncs potser és perquè no som criminals, sinó demòcrates. "El que passa a Catalunya pot ser una oportunitat per a Europa. Cal esperar el 21-D i després, el 22, començarem a parlar", ha conclòs.Carles Puigdemont saluda els manifestants al Parc del Cinquantenari de Brussel·les / Rafa Garrido