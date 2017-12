Monedero equipara l'estratègia independentista amb la d'ETA

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 19:00 h

Ho fa dies després que la formació culpés el sobiranisme de despertar el feixisme

Redacció| Continua la guerra bruta de declaracions de Podemos contra l'independentisme, en plena campanya electoral pel 21-D. Si fa uns dies el secretari general de la formació a Madrid, Pablo Iglesias, responsabilitzava el sobiranisme d'haver despertat el feixisme (declaracions que van ser repetides per altres cares conegudes del partit), aquest dimarts, l’exnúmero tres i cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha equiparat l'estratègia independentista amb la d'ETA.







És politòleg i cofundador d'un partit progressista. És el vell i ranci nacionalisme de tota la vida disfressat.pic.twitter.com/2nsXPo8PWM — Joan Solé (@JoanSole_) 6 de desembre de 2017 Davant aquestes declaracions, el periodista Pere Mas, que l'escoltava des del plató, s'ha dirigit al cofundador de Podemos clarament ofès per la seva comparació. Ell s'ha excusat - ha dit que era un exemple i que "no és que vulgui comparar-ho, però és la lògica"- però Mas li ha recordat que ja havia fet el mal: "en un àmbit com aquest no pots fer aquesta excepció, perquè la comparació ja l'has fet", ha sentenciat el periodista.





Ho ha fet en una connexió en directe al programa 'Las Mañanas de Cuatro', on ha assegurat que té la sensació que "en els orígens de tot això hi ha un intent de provocació". "Quina era l'estratègia d'ETA? Consistia a intentar fer barbaritats perquè hi hagués una resposta desmesurada per part de l'Estat i poder justificar davant la ciutadania basca que havien de fer el que estaven fent perquè estaven en guerra", ha dit, comparant la banda armada amb el moviment sobiranista a Catalunya, en que participen milions de ciutadans. "Tinc la sensació que aquella bogeria amb resultats tan terribles forma part d'una estratègia que la veig ara repetida, per fortuna, sense aquesta violència", ha sentenciat.