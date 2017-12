El Gobierno enfosqueix els comicis amb més presència policial als col·legis electorals

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU UN LA SEVA ESTACIÓ DE TREN NO TE MARQUESINES I FALTEN MÉS ZONES VERMELLES ANAR A VOTAR EL 21-D NO GRACIAS .. ABSTENCIÓ SON UNES ELECCIONS IL-LEGALS MILLOR NO ANAR A VOTAR SI GUANYAN ELS QUE ESTABEN FATAL PER QUÈ ENS TORTARAN ENGANYAR I SI GUANYEN ELS UNIONISTAS PITJOR ANAR A VOTAR EL 21-D NO GRACIAS .. ABSTENCIÓ SON UNES ELECCIONS IL-LEGALS MILLOR NO ANAR A VOTAR SI GUANYAN ELS QUE ESTABEN FATAL PER QUÈ ENS TORTARAN ENGANYAR I SI GUANYEN ELS UNIONISTAS PITJOR

7 de desembre de 2017, 20.16 h

¿ PER QUÈ PROHIBEIXEN EL COLOR GROC A CATALUNYA ?.. Me faix aquesta Pregunta ..JA que si NO





Podria pensar quel color que volien era EL VERMELL , FUENTES DE COLOR ROJO RIOS DE COLOR ROJO





Rojo de la SANGRE Dels Catalans i Catalanes despres de las FORTES PALIZAS DE LA GUARDIA CIVIL y POLICIAS NACIONALS Els SI BAN FER CORRA EL COLOR VERMELL DE LA SANG ..





A lomillor els Politics catalans SE HAN EQUIBOCADO Posin FUENTES DEL COLOR VERMELL DELS ... Llegir més