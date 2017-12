Internet, visites de premsa i actes vigilats per la policia espanyola: així faria Sànchez campanya des de la presó

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 20:00 h

La seva defensa demana al Suprem que li atorgui permisos per poder participar en la carrera al 21-D

ACN| La defensa de l'expresident de l'ANC i número 2 per Barcelona de JxCat, Jordi Sànchez, ha demanat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que autoritzi permisos per al seu client perquè pugui participar en actes de campanya de la seva candidatura, custodiat "si fos necessari" per forces de seguretat de l'Estat. L'advocat Jordi Pina també demana que Sànchez pugui atendre mitjans de comunicació des de la presó durant el període electoral i que tingui accés a internet "en un horari ampli" que li possibiliti la intervenció en la campanya. La defensa creu que la seva assistència a actes permetrà al jutge comprovar que la voluntat de Sànchez "de defensar les seves idees per les vies pacífiques i constitucionals és veritable i real".

Pina considera que Sànchez ha de poder intervenir en la campanya "en condicions de màxima igualtat possible amb la resta de candidats" i cita, entre d'altres, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. L'advocat també assenyala "la conveniència de garantir que, per la seva pròpia credibilitat tant interna com internacional, aquest procés electoral pugui tenir lloc amb la màxima normalitat possible, fet que exigeix que els diversos candidats puguin fer arribar, en peu d'igualtat, el seu programa als ciutadans catalans".

Així, sol·licita permisos per tal que Sànchez pugui, per exemple, participar als debats electorals organitzats per mitjans de comunicació als quals sigui convidat. La seva defensa s'ha compromès a lliurar "amb la major brevetat possible" una relació dels actes a què el número 2 de JxCat es proposa acudir perquè la seva assistència "pugui ser individualment autoritzada".

Qüestió perjudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea

L'advocat de Sànchez considera que aquestes peticions són "absolutament conformes al principi de proporcionalitat" i, de fet, afegeix al text que davant "l'improbable" cas que aquestes siguin acceptades, sol·licita a la sala penal del Suprem que plantegi una qüestió perjudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). Pina recorda que el Suprem està "obligat" a sotmetre aquesta qüestió perjudicial al tribunal europeu.