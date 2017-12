Europa no desperta i anteposa la ''llei'' a la ''democràcia''

Última actualització Dijous, 7 de desembre de 2017 20:30 h

La Comissió Europea ignora el clam de 45.000 catalans

ACN/M.B.| "No es pot ignorar la llei en nom de la democràcia". Amb aquestes paraules ha reaccionat el vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Drets Fonamentals de la Unió, Frans Timmermans, a la manifestació sobiranista que ha reunit 45.000 catalans -segons la policia belga- aquest dijous a Brussel·les. Una primera mostra que a Europa li costarà molt "despertar" -com esperava el lema de la mobilització- davant la vulneració de drets fonamentals, com passa en el cas de les persones refugiades que li demanen asil o altres conflictes que posen en dubte els seus valors fundacionals. "No entraré en detall sobre si la votació de l'1-O va ser democràtica o no, però no podem ignorar la llei en nom de la democràcia", ha insistit l'eurocomissari, que també ha afirmat que "tothom té el dret de manifestar-se".

Segons ha defensat en roda de premsa mentre tenia lloc la manifestació, a prop de l'edifici de la Comissió Europea, "expressar una ambició o esperança política" és "una de les bases de l'Estat de dret". "Si no estàs d'acord amb la llei pots protestar o organizar-te per canviar-la de forma democràtica però el que no es pot permetre és, simplement, ignorar la llei", ha dit, en defensa dels interessos del Govern de Mariano Rajoy.







Els CDR entreguen 25.000 signatures al Parlament Europeu per denunciar la vulneració de drets fonamentals

Representants dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de les Terres de Ponent han entregat aquest matí al Parlament Europeu un manifest amb 25.000 signatures per demanar a la UE que "actuï" per aconseguir "l'alliberament dels presos polítics". El text també denuncia que "s'estan vulnerant" drets fonamentals a Catalunya, concretament els que fan referència a “la dignitat humana, les llibertats i la igualtat”. Aquests drets estan recollits en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Preguntat sobre l'"interès" de la CE en la manifestació dels catalans a la capital belga, Timmermans ha dit que "l'ambient semblava ser molt positiu i si els nostres ciutadans senten que han de sortir als carrers a protestar i expressar la seva opinió per descomptat que hem de mostrar interès en això sempre".

