Antena 3 lloa els espanyols que han provocat els independentistes des d'un balcó a Brussel·les

Ho han fet en referència a Jaume Vives -que, segons ells, els ha enviat un missatge-, que també feia sonar el "Que viva España" al seu balcó del carrer Balmes de Barcelona, mentre es duien a terme casserolades per demanar l'alliberament dels presos polítics o contra la vulneració de drets fonamentals a Catalunya. Els seus vídeos a la xarxa es van arribar a fer virals.

Redacció| El programa Espejo Público d'Antena 3 ha utilitzat el balcó des del qual un grup d'espanyols ha increpat els catalans que es manifestaven aquest dijous a Brussel·les per fer una connexió en directe amb la capital belga. En parlar amb algunes de les persones que hi eren -amb música de Manolo Escobar i Los Manolos a tot drap durant tot el matí- s'han referit al "balcó de la resistència, però a la Unió Europea".

No hi ha cap vot

COMENTARIS

#1 jc liberanda barcino capta liberanda barcino capta 7 de desembre de 2017, 21.56 h Balcons escridassats per manifestants expedicionaris unionistes de maneres gens "pacífiques":



http://www.directe.cat/noticia/644982/fotos-video-un-grapat-de-feixistes-sembren-el-terror-en-una-concentracio-contra-el-referen





0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal