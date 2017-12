[Vídeo] Crònica d'un viatge històric que revitalitza l'independentisme de cara el 21-D

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU UN LA SEVA ESTACIÓ DE TREN NO TE MARQUESINES I FALTEN MÉS ZONES VERMELLES ANAR A VOTAR EL 21-D NO GRACIAS .. ABSTENCIÓ SON UNES ELECCIONS IL-LEGALS MILLOR NO ANAR A VOTAR SI GUANYAN ELS QUE ESTABEN FATAL PER QUÈ ENS TORTARAN ENGANYAR I SI GUANYEN ELS UNIONISTAS PITJOR ANAR A VOTAR EL 21-D NO GRACIAS .. ABSTENCIÓ SON UNES ELECCIONS IL-LEGALS MILLOR NO ANAR A VOTAR SI GUANYAN ELS QUE ESTABEN FATAL PER QUÈ ENS TORTARAN ENGANYAR I SI GUANYEN ELS UNIONISTAS PITJOR

8 de desembre de 2017, 10.10 h

ZA FET HISTORIA A BRUSSEL-LES EL INDEPENDENTISME CATALÀ ES VERITAT ,, Pero no hus Servira de res SI ARA NO PODEU GUANYAR LES ELECCIONS CATALANES DEL 21-D..



Ara val més hus poseu les Piles i a treballar per LA VICTORIA SI u diu un que no pensa votar te gracia he ..



Cal PARLAR DELS PROBLEMES REALS En les Eleccions , si no molts no aniran pas a Votar



PUJA EL ATUR Cal oferir con crear feina a Catalunya per que els nostres JOVES No tinguin que an... Llegir més