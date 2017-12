El País acusa l'independentisme de ''passejar l'odi'' per Brussel·les

Entre les portades més destacades hi ha la del diari El País, que lluny de seguir qualsevol criteri periodístic ha titulat 'El independentismo pasea su odio por las calles de Bruselas'.La Razón, 'La eurofobia de Puigdemont'El Mundo, 'ERC se revuelve contra el protagonisme de Puigdemont'ABC, amaga la manifestació amb Trump: "Oriente Próximo señala a su nuevo Satán"Els diaris catalans, per la seva part, destaquen l'èxit de la concentració:El Punt Avui, 'Desperta't Europa'Ara i El Periódico, 'Marea groga a Brussel·les'La Vanguardia, 'Puigdemont exigeix a la UE que forci Rajoy a una negociacio política'

