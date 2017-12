El Gobierno desmenteix que tingui ''por'' de la justicia belga i demana a la UE que ''reflexioni'' sobre els criteris de l'euroordre

Última actualització Divendres, 8 de desembre de 2017 11:40 h

Rafael Catalá confirma que el cas del Govern a l'exili és un problema

Redacció | Tot i les justificacions per no admetre que el Tribunal Suprem va retirar l'euroordre per evitar entrar en contradiccions amb la justícia belga, la realitat de nou desmenteix el relat del Gobierno.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, plantejarà aquest divendres a la Unió Europea una "reflexió sobre la llista de delictes" que s'inclouen en l'ordre europea de detenció.

Catalá ha acusat el president Carles Puigdemont i els consellers destituïts que són a Brussel·les de promoure la "contaminació" i la "falsedat permanent" en assegurar que l'Estat espanyol va tenir "por" de la decisió de la justícia belga i per això va retirar l'ordre de detenció contra ells. "Els governs no hi tenim res a dir", ha dit Catalá.

"Va ser un jutge que ho va decidir, ni el govern ni el país com a tal", ha insistit. El ministre de Justícia ha recordat que en els últims tres anys Bèlgica ha emès 212 euroordres de detenció i entrega a Espanya, i que s'han atès totes "excepte en dos casos, per raons humanitàries". Tot i això, Catalá ha insistit que l'Estat no té "cap queixa d'un tema puntual", en referència al cas de Puigdemont i ha negat que hi hagi "un problema d'Espanya i Bèlgica".