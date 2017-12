La CUP crida a defensar les obres de Sixena com els col·legis electoral l'1-O

Última actualització Divendres, 8 de desembre de 2017 12:40 h

Assegura que la gent ha de defensar el museu de la Guàrdia Civil

ACN | La candidata de la CUP per Ponent, l'Alt Prineu i Aran, Mireia Boya, espera que quan es presenti la Guàrdia Civil al Museu de Lleida per emportar-se les obres de Sixena la gent el defensi com van fer amb els col·legis electorals l'1-O. En aquest sentit diu que ''més enllà que t'agradi o no l'art sacre es pot agafar aquest cas com una bandera de resistència del que està sent el 155''.

En una entrevista a l'ACN, Boya assegura que Lleida ''és majoritàriament independentista'' per la qual cosa creu que el proper 21-D es mantindran els 11 diputats que la circumscripció va aportar a les forces sobiranistes. Veu possible que la CUP passi d'un a dos pel fet que ERC i Junts per Catalunya van per separat però en qualsevol cas no preveu un ascens de les forces unionistes. De fet, Boya assegura que el Pirineu compta amb el ''cinturó groc'' que és on més percentatge de vot va registrar la CUP al 2015.



Defensar el Museu de Lleida amb l'esperit de l'1-O i el 3-O

Mireia Boya creu que amb el conflicte de l'art de Sixena l'Estat ''vol humiliar Catalunya'' i ha trobat una oportunitat per ''robar l'art adquirit legalment pel Govern''. En aquest sentit, espera que quan la Guàrdia Civil vagi al Museu de Lleida a buscar l'art es trobi molta gent que digui que els museus no es toquen de la mateixa manera que l'1-O molta gent va dir que el referèndum era seu i que el volen fer, i de la mateixa manera que el 3-O la gent va sortir massivament dient que els carrers eren seus.

Segons Boya, ''més enllà que t'agradi o no l'art sacre es poden agafar els museus com a bandera de resistència del que ha estat aquest 155''. Creu que si la policia s'atreveix a anar a Lleida es trobaran a la gent dempeus i remarca que aquesta és l'actitud que reivindica la CUP per materialitzar la República; a través de la desobediència i la via unilateral.