Ciutadans vol censurar els professors de Girona que tenen carnet d'ERC

Última actualització Divendres, 8 de desembre de 2017 13:40 h

Avisen que han detectat "adoctrinament en els llibres de text, estelades dins i fora les aules i indicatius polítics i ideològics" a les escoles

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El cap de llista de Ciutadans per Girona al 21-D, Jean Castel, ha carregat contra el professorat de la provincia que té carnet d'ERC afirmant que li "preocupa" el fet que hi ha molts docents amb el carnet del partit.

La lider de Ciutadans, Inés Arrimadas, acompanyada pel diputat per Girona Jean Castel © Gerard Vilà Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, ciutadans

Castell assegura que han detectat "adoctrinament en els llibres de text, estelades dins i fora les aules i indicatius polítics i ideològics" a les escoles catalanes i considera que és "molt respectable" que els mestres tinguin "carnet" de partit, sempre i quan "siguin curosos i responsables" amb la formació pedagògica: "Els nens ja tindran opinió pròpia, no cal adoctrinar ni inculcar mentides".



El líder de C's a Girona s'agafa a un informe de Convivencia Civica Catalana que assegurava que el 90% dels mestres gironins eren independentistes per asseverar que mostra "tot el respecte per un professor que tingui carnet d'ERC, però per davant de tot hi ha d'haver la responsabilitat pedagògica, perquè quan està a l'escola no representa ERC".

Castel segueix que "no es pot manipular, no es pot adoctrinar encara que tu pensis d'una determinada manera". El candidat vol que es deixi apart la infància, perquè quan els nens "siguin grans" ja tindran una "opinió pròpia". Per aquesta raó, creu que "no cal adoctrinar, no cal inculcar mentides ni el sentiment que estan manipulant coses".