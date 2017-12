Boya assevera que votar els comuns és ''llençar el vot a la paperera de la història'''

Clam per fer de Lleida una capital independentista

Dels 15 diputats de la circumscripció de Lleida, al 2015 11 van ser per Junts pel Sí i la CUP. Mireia Boya està convençuda que aquest resultat es mantindrà el proper 21-D i en aquest sentit fa bandera el ''cinturó groc'' de la CUP al Pirineu, on es van registrar els percentatges més alts de vot cap a la formació amb una ''mitja lluna que va des de l'Alt Urgell, els dos Pallars, la Vall de Boí i la Ribagorça. L'objectiu és aconseguir el segon diputat cupaire, Pau Juvillà, actual regidor de la Crida per Lleida a la Paeria ''per poder comptar amb un representant de la plana i un del Pirineu''.

Boya lamenta que no s'hagi pogut ratificar un acord de 3 punts en comú amb Junts per Catalunya i ERC i dóna les culpes al PDeCAT perquè ''no ha volgut''. Assegura que ells han estat asseguts negociant sobre com calia escriure aquestes tres idees (contra el 155, la llibertat dels presos i fer la república), però ''ens van dir que com que ja sortien als programes electorals no calia''.