El PSC i el PP alerten del ''fanatisme'' la ''intolerància'' i el ''terror'' que provocaria una victòria independentista

L'esquerra i la dreta unionista accentua la campanya de la por

J.S | A mesura que la campanya avança el to dels discursos és més dur contra els oponents. Avui li ha tocat el torn al Partit Popular i al PSC, que en els seus actes han fet gala d'uns missatges carregats de conceptes de la campanya de la por.

Mariano Rajoy i Xavier García Albiol al míting del PPC

Albiol assegura que sense el 155 "la CUP estaria sembrant el terror a Catalunya"

La confrontació del candidat del partit del Gobierno amb la força cupaire no és cap novetat, però en dies de campanya i acompanyat pel president Mariano Rajoy el líder del Partit Popular català encara esperona més la seva militància. En un acte organitzat a Lleida Albiol ha carregat contra els independentistes que "són capaços d'anar al cor d'Europa per parlar malament d'Espanya i posar en un compromís la societat catalana i insultar la democràcia espanyola i les autoritats europees a qui perjudiquen és la imatge i credibilitat dels catalans". A més, el popular ha volgut lloar la figura del presidente afirmant que si no fos "gràcies al 155" avui les "organitzacions del carrer de la CUP estarien sembrant el terror als carrers de Catalunya".

Els socialistes criden a posar fi al "fanatisme" i la "intolerància" a Catalunya

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha reivindicat el candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, com l'única persona que pot acabar amb el "fanatisme" i la "intolerància" a Catalunya. En un míting d'Iceta a Amposta, Puig ha reivindicat la figura d'Iceta com la persona que pot resoldre el conflicte català i ha assegurat que comença a veure "la llum al final del túnel". Ha lamentat que fins ara el que s'ha fet a Catalunya és portar-la a la "confrontació" i deixar-se anar per la "guerra de banderes".