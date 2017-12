[Vídeo] Així és com Turull, Torrent i Riera van guanyar el primer debat electoral

Última actualització Divendres, 8 de desembre de 2017 18:20 h

Mostra de força dels partits independentistes contra el bloc del 155 i els comuns

8 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | El primer debat electoral d'aquesta campanya va tenir un gran guanyador, els representants independentistes. Davant la impossibilitat que Puigdemont i Junqueras participessin el demòcrata i exconseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, i el republicà Roger Torrent.

Els candidats a les eleccions al 21-D flanquejats pel periodista Quim Barnola, a l'esquerra, i el director de TVE, Eladio Jareño, a la dreta. Al costat d'Inés Arrimadas, Carles González, director de TVE Catalunya © TVE Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 21-D, debat electoral, erc, jxc

Els representants de Junts per Catalunya, ERC i la CUP varen respondre a les expectatives de les bases independentistes i van oferir ahir al debat de Televisión Española la seva millor versió per rebatre els arguments de l'unionisme del 155 i els comuns en el que és la primera victòria d'aquesta campanya pel bloc del 'Sí'.Turull recordant l'experiència de l'empresonament, Torrent retratant les incoherències del Partit Popular i Riera despullant les vergonyes dels comuns varen oferir una imatge molt potent de cara al pròxim debat electoral on tampoc hi podran participar el president i el vicepresident legítims de Catalunya.