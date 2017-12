El PP enceta una campanya de desprestigi contra la policia belga per l'èxit de la manifestació independentista

de porc i de senyor... Catalunya Catalunya

9 de desembre de 2017, 06.41 h

No representa la ruptura de res, Catalunya no ha estat mai, VOLGUDAMENT part de espanya, sinó per l'ús de la força de les armes, l'opressió i la repressió, unides als bastards interessos econòmics dels judes, que venen a la seva mare per les trenta monedes i menys, espoliada i mantinguda sota les urpes ocupants des de fa tres-cents anys, CATALUNYA ocupants, a dit PROU TIRANIA!