[Vídeo] Girauta ridiculitza els presos polítics: ''També estic preocupat per les foques''

El congressista se'n riu de la situació dels empresonaments

Redacció | Juan Carlos Girauta ha fet un pas més enllà a l'hora de ridiculitzar la situació dels presos polítics independentistes que encara resten empresonats per haver complert el programa electoral del 27 de setembre del 2015.

Ja no és la comparació dels presos polítics amb les foques, el que és realment preocupant és que compari un assassinat amb posar en dubte la unitat d'Espanya. Nacionalisme de la pitjor qualitat. pic.twitter.com/uczm0sTeF1 — Alexànder Golovín (@andersivera) 8 de desembre de 2017

Girauta ha carregat contra els independències afirmat, "em sap greu que hi hagi presos al món, em sap greu que estiguin presos... Això m'allibera de fer cap declaració més...? Per les foques també estic preocupat". Les paraules, que han provocat els riures de la sala, han seguit, "com soc un polític democràtic crec en l'imperi de la llei. Per què es penalitza un assassinat i no un cop d'Estat? Des de quan no es penalitza?".