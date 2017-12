Els progressos del Brexit ocupen les principals portades

El País: "Londres acepta las exigencias de Bruselas para dejar la UE".El Periódico: "'Brexit' pels pèls".El Punt Avui: "Meritxell Serret: "Què faran si guanya construir la república?"".La Razón: "Acuerdo para un Brexit suave".Ara: "JxCat i ERC inicien la pugna pel lideratge".ABC: "Europa salva a May con un pacto que desbloquea el Brexit".El Mundo: "Interior impide a las empresas vender munición a los Mossos".I La Vanguardia: "Londres pacta amb la UE un divorci que li surt car".

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal