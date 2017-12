Aquest és el xat que respon a totes les preguntes sobre la República

El dia 6 de desembre, el dia de la Constitució Espanyola, es va donar a conèixer aquest xat de resposta sota el nom de Raons per la República . Des d'aleshores, ja porta més de 10.000 consultes resoltes sobre la independència de Catalunya i sobre la República.

Així ha nascut un xat que ofereix respostes a totes aquelles preguntes, inquietuds i reflexions que pugui suscitar la possibilitat que Catalunya s'institueixi com una República.

Imatge del xat Raons per la República

