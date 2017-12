Última actualització Dissabte, 9 de desembre de 2017 16:00 h

La consellera destituïda participa en l'acte de JxCat a La Garriga i agraeix l'"escalf" rebut des de la presó: "Amb les vostres cartes ens fèieu tastar la llibertat"

Redacció | La consellera destituïda Meritxell Borràs ha reaparegut en campanya i per sorpresa en l'acte de Junts per Catalunya (JxCat) d'aquest dissabte al matí a La Garriga (Vallès Oriental).

Molt emocionada, Borràs ha rebut l'escalf i el suport de diversos alcaldes i representants del món local afí al PDeCAT i a la candidatura que encapçala Carles Puigdemont. En la seva intervenció, la consellera ha demanat que la ciutadania "no defalleixi" fins que s'alliberin la resta de "presos polítics": Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.A més, Borràs -que no concorre com a candidata a la llista de JxCat a les eleccions del 21-D- ha agraït l'"escalf" rebut des de la presó: "Amb les vostres cartes, postals i imatges ens fèieu tastar la llibertat", ha asseverat.L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, s'ha dirigit al president espanyol, Mariano Rajoy, i "a totes les persones que diuen que Puigdemont, els consellers i el Govern legítim no tornaran mai a Catalunya".En el míting, la també presidenta de l'AMI ha assegurat: "Sí, i tant que [Puigdemont] tornarà, i ho farà gràcies als vots que emetrem a les urnes el 21-D".Al seu torn, el president destituït i cap de llista de JxCat ha enviat un missatge gravat des de Brussel·les on ha afirmat amb contundència: "Segur que si ens ho proposem ens veurem aviat a Catalunya", enmig de l'aplaudiment d'alcaldes i representants del món local afins al PDeCAT i a la candidatura de JxCat.