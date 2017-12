Última actualització Dissabte, 9 de desembre de 2017 18:30 h

El secretari general del PSOE defensa una solució "entre tots i no uns contra tots" i assegura que "no hi ha cap causa d'esquerres al secessionisme"

Redacció | El primer secretari del PSOE ha fet una crida a la participació el 21-D i ha demanat el vot al PSC per evitar que l'independentisme continuï endavant. Actualitzant el lema de campanya de les generals del 2008, ha dit: "Si tu no vas, ells es queden, ells continuen amb la deriva secessionista".

El socialista ha afirmat que el 21 de desembre "no es pot quedar ni un socialista a casa" i ha defensat que l'única papereta "que pot articular unitat" es la del PSC. Sobre la unitat, el secretari general ha resumit que la proposta d'Iceta es resumeix amb les paraules "entre tots" ja que ha reivindicat que serà "entre totes i entre totes que es construirà el futur de Catalunya i no uns contra tots".



El secretari general ha posat en valor també que Iceta és el garant de les polítiques socials ja que ha assegurat que "no hi ha cap causa d'esquerres al secessionisme" i ha reiterat la seva aposta per la reforma de la Constitució. Sánchez ha fet aquests declaracions durant un míting a Tarragona acompanyant el candidat Miquel Iceta.



A la recerca de la participació



El secretari general del PSOE ha emfatitzat la necessitat d'aconseguir una alta participació el 21-D per posar punt i final al procés i ho ha fet recuperant i actualitzant el lema de campanya de les eleccions generals del 2008 dels socialistes que deia 'Si tu no hi vas, ells tornen'. Ara, Sánchez ha fet una crida a la participació per evitar que l'independentisme "s'hi quedi".

Durant la seva intervenció ha criticat que els darrers govern independentistes han treballat només per una part de la població catalana. "Pot ser president aquell que ha situat Catalunya fora de la legalitat, de l'Estatut, de la Constitució i quebrant unilateralment la convivència com ho ha fet l'independentisme?", s'ha preguntat. Els ha acusat també d'estar "encaparrats en sembrar la llavor de la discòrdia" i "donar l'esquena" a la meitat dels catalans.

Per això, ha agraït Iceta "no anar contra ningú sinó a favor de la convivència i la concòrdia" i per fer una campanya "en positiu" amb propostes en temes socials.

Una Catalunya en una Espanya "diferent"

Sánchez ha reivindicat la socialdemocràcia com a alternativa tant a Catalunya com a l'Estat espanyol i ha reiterat el seu compromís amb la reforma de la Constitució, entre d'altres per avançar en una "nova espanya autonòmica amb estructura federal". "Diàleg, diàleg, diàleg i diàleg, si, tot el necessari però per dialogar per unir-nos, mai per trencar-nos", ha declarat.

El secretari general del PSOE ha dirigit també un missatge als comuns criticant que l'esquerra "que es diu casta i pura" no tolera que se li recordi l'"error" de trencar el pacte de govern a Barcelona amb el PSC i al PP "i la seva mitja taronja" -en al·lusió a Cs- els "incompliments" dels acords d'investidura. "Al final el PP i la seva mitja taronja no només comparteixen ideari sinó forma de fer: dir una cosa i fer la contrària", ha declarat.



El primer secretari ha criticat Mariano Rajoy i la seva gestió i ha asseverat que volen "deixar enrere aquesta Espanya i construir-ne una completament diferent".



Iceta reivindica el PSC com "una gran casa d'acollida"

El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha reivindicat el seu partit com una "gran casa d'acollida" per a tota aquella gent a qui el procés independentista ha deixat "orfe".



El socialista ha defensat així l'aliança amb Units per Avançar i la inclusió a les llistes d'independents de diferents sensibilitats, posant-lo com a exemple de la seva voluntat d'acordar ja abans dels comicis.



Un record pel BCN World



D'altra banda, ha reivindicat que els socialistes van donar suport als governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont per tirar endavant el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou --antic Barcelona World-- i ha mantingut aquest compromís: "A la tercera va la vençuda, Iceta president i inaugurarem el Centre Recreatiu de Vila-Seca i Salou perquè al final els únics que hi creiem som nosaltres". Davant d'això, ha reivindicat també el PSOE com l'esquerra i l'alternativa "real" al PP davant dels que volen una Catalunya "excloent en una Espanya trencada i una Catalunya asfixiada en una Espanya uniformada". En aquest sentit, ha dit que el PSOE el que vol és "una Catalunya millor en una Espanya diferent".El primer secretari ha criticat Mariano Rajoy i la seva gestió i ha asseverat que volen "deixar enrere aquesta Espanya i construir-ne una completament diferent".El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha reivindicat el seu partit com una "gran casa d'acollida" per a tota aquella gent a qui el procés independentista ha deixat "orfe".El socialista ha defensat així l'aliança amb Units per Avançar i la inclusió a les llistes d'independents de diferents sensibilitats, posant-lo com a exemple de la seva voluntat d'acordar ja abans dels comicis.D'altra banda, ha reivindicat que els socialistes van donar suport als governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont per tirar endavant el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou --antic Barcelona World-- i ha mantingut aquest compromís: "A la tercera va la vençuda, Iceta president i inaugurarem el Centre Recreatiu de Vila-Seca i Salou perquè al final els únics que hi creiem som nosaltres".

