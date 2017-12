Última actualització Dissabte, 9 de desembre de 2017 19:30 h

El número 2 de Podem avisa que les llistes independentistes i els constitucionalistes volen insistir en el procés: "Els sis caramels tenen més o menys el mateix gust"

ACN | El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha carregat aquest dissabte des de Terrassa contra els blocs independentista i constitucionalista i en concret s'ha aturat per interpel·lar els republicans amb una "pregunta molt pertinent". "No sabem què proposen" per després del 21-D.

Però més enllà del full de ruta, Echenique ha assegurat que no sap qui és el candidat dels republicans a la presidència de la Generalitat. "Oriol Junqueras o Marta Rovira? Algú ho sap? Jo no ho tinc completament clar", ha etzibat en un acte dels comuns a la Jazz Cava de Terrassa.



Echenique ho ha dit en reduir les candidatures per aquest 21-D a dues. "La dels blocs i la papereta de la clau", ha assegurat en referència a CatECP. "La dels fronts és complicadeta i ens presenta opcions diferents: té embolcalls de balls, de candidats racistes, de somriures 'profident' i de fulls de ruta cap enlloc, però els sis caramels tenen més o menys el mateix gust", ha insistit Echenique. De fet, creu que escollir entre JxCAT, ERC, CUP, Cs, PSC o PPC el 21-D suposa optar per "més procés o per la gent que li va molt bé que hi hagi més procés".



El paraigües de la "República"



En analitzar "la papereta dels blocs", Echenique ha assegurat que hi ha tres candidatures que s'aixopluguen sota el paraigües de "la República unilateral de l'endemà". Una és JxCat, que lidera Carles Puigdemont. "Tot i l'intent d'ocultació del PDeCAT-CDC, té el dubtós honor de ser l'únic partit capaç de disputar el premi de partit més corrupte d'Europa al PP", ha assegurat. I més enllà de les acusacions contra Esquerra, Echenique també ha carregat contra la CUP per "ser molt revolucionaris però votar pressupostos amb retallades", ha afegit.

Al seu torn, ha carregat contra els d'Inés Arrimadas per "intentar trencar la convivència" a Catalunya. "Els molesta que els diguem la veritat", ha assegurat just abans d'acusar Xavier García Albiol d'usar "el manual" de Le Pen. També ha carregat contra Miquel Iceta, candidat del PSC, per "un dia ballar i l'altre fer-se un selfie amb l'extrema dreta".



"No ens deixeu sols"

És en aquest context que ha erigit CeC amb "orgull" i "com la única" llista que defuig el discurs dels dos blocs, "una falsa dicotomia". "La clau també és perquè ens ajudeu a canviar Espanya; i vinc a demanar-vos ajuda, si us plau no ens deixeu sols", ha reclamat Echenique.

El dirigent de la formació morada, que ja va estrenar la campanya de Podem a Catalunya aquest divendres al vespre des d'El Vendrell, ha compartit escenari també amb l'eurodiputada Marina Albiol. "Alguns venim de Brussel·les a fer campanya", ha bromejat.

