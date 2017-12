Última actualització Dissabte, 9 de desembre de 2017 20:30 h

El ministre de l'Interior admet que s'ha negat la compra de més bales de recanvi per "un expedient incomplet"

Redacció | El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat aquest dissabte que s'ha negat l'adquisició de més munició als Mossos d'Esquadra per culpa d'un "expedient incomplet".

Zoido ha volgut tallar de soca-rel qualsevol polèmica i ha volgut assenyalar però que "avui per avui" els Mossos tenen la "munició necessària"."L'expedient administratiu està pendent d'alguns tràmits i s'han demanat més aclariments tècnics", ha puntualitzat Zoido en declaracions als periodistes en la presentació de la campanya Comerç Segur a Jerez de la Frontera (Cadis)."Un cop l'expedient estigui complet i justificat es faran les autoritzacions oportunes en la quantia que els tècnics diguin", ha conclòs el ministre de l'Interior.El conseller d'Interior destituït, Joaquim Forn, ja va denunciar el passat 14 de setembre el bloqueig d'armes i munició per als Mossos d'Esquadra per part de la Guàrdia Civil des de fa prop d'un any. Forn havia assegurat que fins ara "mai" havien tingut cap problema en l'adquisició de material.