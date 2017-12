Última actualització Diumenge, 10 de desembre de 2017 05:00 h

La consellera d'Agricultura destituïda assegura que "la UE no són només les persones que estan al capdavant de les institucions, sinó que el conjunt de la seva ciutadania"

Redacció | "Algunes institucions europees no es mullen perquè la diplomàcia és hipòcrita. Però la UE no són només les persones que estan al capdavant de les institucions, sinó que el conjunt de la seva ciutadania", explicava la consellera d'Agricultura destituïda Meritxell Serret en una entrevista al directe!cat des de Brussel·les. "A qui es va interpel·lar durant la manifestació a Brussel·les va ser també tota la ciutadania d'Europa".





S'atrevirà el nou govern independentista a seguir construint la República malgrat l'Estat? Hi haurà dos governs, el legítim i el que surti del 21-D? Com es viu a l'exili? Com afecta el 155 a la Generalitat?



Sobre la seva situació a l'exili, Serrat exposava que "sóc cap de llista i no puc anar a fer campanya amb els companys i voltant pels pobles per parlar directament amb la gent. Les condicions no són les mateixes ni de lluny". La consellera destituïda també recordava el comportament de la Junta Electoral Central: "Hem de fer tots els possibles perquè hi hagi una observança i vigilància internacional, que es faci una llista de totes les irregularitats que hi ha i que hi haurà".

"Hem de tenir molt clara una cosa que nosaltres tastem aquí a Brussel·les: la gent del carrer, als restaurants, al taxi, a les botigues... entenen que si els catalans s'expressen d'aquesta manera, és perquè realment hi ha un motiu", exposava la cap de llista d'ERC per Lleida al 21-D."No entenen que ens vulguin posar a la presó quan al darrere hi ha una ciutadania amb valors pacífics i democràtics. La capacitat d'empatitzar i d'entendre el que reclamaren els catalans, es va aconseguir molt durant la manifestació i hem de continuar", argumentava."Totes aquestes institucions que ara callen, a partir del 21-D s'hauran de començar a pronunciar", constatava. "Per això són tan important aquestes eleccions i que les opcions que defensem el retorn de la democràcia i que volem tirar endavant la República guanyem" i afegia "Jo confio, com sempre ho he fet, amb la ciutadania".