El 600 independent pateix un accident tornant de Brussel·les

A través d'aquesta mateixa xarxa social, els ocupants del 600 independent han agraït la companyia dels altres cotxes catalans que van aturar-se per fer-los companyia mentre esperaven assistència mèdica.

Finalment molt agraïts x l'atenció i assistència rebuda a l'hospital #SaintAmandMontrond q ens han fet sentir com a casa #Merci #RoadtoCAT

