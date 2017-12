El PSC de l'Hospitalet inicia un expedient sancionador als grups de la CUP, ERC i PDeCAT

Així, el PDeCAT, ERC i CUP volen "denunciar el criteri discrecional i arbitrari a l'hora d'obrir aquests expedients, donat que quan la Guàrdia Urbana va fer la seva inspecció i va detallar, en la seva denúncia, cadascú dels cartells i pancartes no va notificar cap incompliment al grup ICV-EUiA-Pirates, tot i tenir a la seva porta cartells exigint la llibertat dels presos polítics i llaços grocs semblants a la resta dels grups".

On ha quedat la llibertat d’expressió? El @PSCLH ha iniciat un expedient sancionador als grups @cuplhospitalet , @esquerraLH i @PDeCAT_LH perquè teníem cartells de "democràcia" i "llibertat presos polítics" a les finestres dels despatxos. Aquí el comunicat de premsa conjunt pic.twitter.com/FJ3PGoKPUD

Segons el comunicat, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín "ha decidit clarament qui són els seus companys polítics i ideològics i ha preferit sumar-se en l'Hospitalet al bloc del 155 i sancionar la llibertat d'expressió i la solidaritat amb les persones empresonades per motius polítics".

Pels tres grups municipals, aquest és un nou atac a la llibertat d'expressió, un dret fonamental que no pot veure's supeditat per qualsevol altra normativa o reglament municipal. I més encara "en el context sociopolític actual, davant l'actitud repressora i coercitiva de l'estat espanyol sota l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola".

Es tracta d'unes pancartes i cartells ubicats a l'espai cedit a cadascun dels grups municipals dins l'edifici B de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per tal de dur a terme la seva tasca municipal.

