21D Els independentistes tindran majoria absoluta en vots, malgrat les enquestes

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU UN LA SEVA ESTACIÓ DE TREN NO TE MARQUESINES I FALTEN MÉS ZONES VERMELLES ANAR A VOTAR EL 21-D NO GRACIAS .. ABSTENCIÓ SON UNES ELECCIONS IL-LEGALS MILLOR NO ANAR A VOTAR SI GUANYAN ELS QUE ESTABEN FATAL PER QUÈ ENS TORTARAN ENGANYAR I SI GUANYEN ELS UNIONISTAS PITJOR ANAR A VOTAR EL 21-D NO GRACIAS .. ABSTENCIÓ SON UNES ELECCIONS IL-LEGALS MILLOR NO ANAR A VOTAR SI GUANYAN ELS QUE ESTABEN FATAL PER QUÈ ENS TORTARAN ENGANYAR I SI GUANYEN ELS UNIONISTAS PITJOR

10 de desembre de 2017, 09.18 h

VOTAR a E.R.C. es FER A PUIGDEMONT PRESIDENT ALTRA VEGADA ,,.

VOTAR A LA ESQUERRA PER FER UN DE DRETES PRESIDENT Aixo pasara si VOTEU A E.R.C...



EL CANDIDAT DE E.R.C. ES PUIGDEMONT No es NI MARTA ROVIRA NI JUNQUERAS AL LORO



HUS VOLEN ENGANYAR ..No diuen pas tota la Veritat PER AIXO NO TENEN CAP PROGRAMA ELECTORAL



NO PARLEN DE POLITICAS SOCIALS NI LABORALS NI DE ATUR NI DE CORRUPCIÓ ELS de E.R.C.