Els partits independentistes, els protagonistes de les portades d'aquest diumenge

La Vanguardia publica un sondeig de GAD3 que conclou: "La majoria sobiranista s'allunya i tres llistes pugnen pel triomf".El Periódico es pregunta: "¿Una Catalunya ingovernable?".El Punt Avui parla de "República sense terminis".El País publica un reportatge on analitza "Lo que el 'procés' ocultó".L'ARA entrevista a Carles Puigdemont i en destaca: "Hem de ser militants de Catalunya més que de cada partit".La Razón entrevista al dramaturg Albert Boadella i en subratlla: "Me da vergüenza ser catalán y no me había pasado nunca".El Mundo entrevista a Rouco Varela i posa en primer pla aquestes declaracions: "El independentismo no concilia con la conciencia católica".I l'ABC: "El mayor caso de corrupción en España, al banquillo".