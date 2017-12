Última actualització Diumenge, 10 de desembre de 2017 11:00 h

La cap de llista per Girona al 21-D alerta que no donaran suport a "cap aliança" ni partit que "vulgui tornar a la casella de sortida"

ACN | La cap de llista de la CUP per Girona al 21-D, Natàlia Sànchez, assegura que esperen consolidar el diputat que van aconseguir l'any 2015 i, "si és possible", ampliar la representació gironina perquè creuen que la formació és "clau" i "imprescindible per materialitzar la República". Sànchez afirma que els cupaires consideren que aquestes eleccions són "il·legítimes" i que la primera opció va ser "boicotejar-les" però insisteix que es presenten per "deure democràtic".

En aquest sentit, diu que cal abandonar la via autonòmica i alerta que no donaran suport a "cap aliança" ni partit que "vulgui tornar a la casella de sortida". En l'àmbit gironí, afirma que defensaran la necessitat de dotar de més recursos l'hospital Trueta, més enllà del "debat sobre la ubicació del nou centre", i que apostaran per millorar el sistema de transport públic creant una "xarxa" que connecti tota la demarcació. Entre els seus eixos programàtics per Girona, la CUP també vol "explorar" nous models econòmics menys centrats en el sector turístic.



Actual regidora i portaveu de la CUP a Figueres, Natàlia Sànchez s'ha convertit en cap de llista de la formació a les comarques gironines per a les eleccions del 21-D. Assegura que no es miren aquests comicis "en clau" de diputats però admet que s'han marcat com a objectiu aconseguir "consolidar" els resultats obtinguts (que els van donar un diputat a la demarcació) i, si és possible, "ampliar la representació". Ho volen fer amb la convicció que la CUP és "clau" i "imprescindible per materialitzar la República".



Eleccions "il·legítimes"

Sànchez reitera que els cupaires consideren que aquestes eleccions són "il·legítimes" perquè qui les ha convocades és un govern dirigit pel PP, que no té "cap legitimitat" per governar Catalunya. Assegura, però, que s'hi presenten per "deure democràtic". La cap de llista explica que la primera opció que es van plantejar va ser boicotejar els comicis, però diu que no van aconseguir "un acord ampli i clar per poder fer la força necessària".

Creu que tampoc són uns comicis "plebiscitaris" perquè el plebiscit va tenir lloc l'1-O però assegura que "el 21-D cal donar un impuls amb vots i amb un resultat clarament republicà al plenari del Parlament". Pel què fa a una possible investidura, afirma que "nosaltres ens asseurem a parlar de governabilitat" però diu que només ho faran amb "qui estigui disposat a materialitzar la República".

"No donarem suport a cap Govern, president, aliança o partit que tingui la intenció de tornar a la casella de sortida", insisteix. En aquest sentit, afegeix que l'única via possible és la "unilateralitat", perquè el camí de l'autonomia i de la negociació de la relació entre Catalunya i Espanya "està esgotat".



"Traspassar els límits de l'autonomia"

Per Sànchez, "la gent ha de ser conscient que cal que traspassem els límits de l'autonomia perquè la via unilateral és l'única que pot donar resposta a les necessitats de la gent", creant "unes estructures públiques republicanes que donin resposta a les necessitats socials de la ciutadania".

La candidata gironina creu també que la "repressió" de l'estat espanyol fa anys que dura i que "abans i després de l'1-O el que s'ha fet ha estat una materialització i a cara descoberta de quines són les eines repressives de l'Estat". En aquest sentit, llança una "apel·lació solidària" a la resta de republicans i demòcrates espanyols: "Amb el procés català podem obrir una escletxa per acabar amb el règim del 78".

Pel què fa a l'aplicació de l'article 155 i les seves conseqüències, Sànchez diu que cal una diagnosi "rigorosa" i, per això, insta els partits que el van tirar endavant a "explicar" quins efectes ha tingut. "Diuen que han vingut a normalitzar la situació a Catalunya però nosaltres considerem que els únics que han trencat la normalitat de les institucions i la vida pública són ells", remarca.

L'alliberament dels presos polítics

Sobra la situació dels consellers destituïts i els 'Jordis', la cap de llista afirma que si tots sortissin de la presó abans de les eleccions s'ajudaria a normalitzar la situació, però admet que "encara quedarien moltes coses sobre la taula com els processos judicials oberts i mig govern a l'exili".



Per això, creu que "fins i tot, podria ser servir per blanquejar les polítiques que ha aplicat l'estat espanyol i l'embat contra la voluntat que ha exercit".

El paper del món local

Provinent del món local, Sànchez reivindica el paper del ajuntaments en tot el procés, però també el de les assemblees o dels CDR. "No podem oblidar-los per a la materialització de la República", insisteix.

Un procés que, diu, s'ha d'iniciar "fent fora el 155", "aturant la repressió" i donant "fortalesa a les institucions catalanes". Tot plegat s'ha d'encaminar, insisteix, "recuperant tots els serveis sociosanitaris i treballant per a una educació pública de qualitat". En definitiva, diu, "deixant enrere les polítiques de privatització i especulació adoptades per anteriors governs".

Aposta pel transport públic

Entre els eixos programàtics de la formació per Girona, Sànchez destaca el paper que ha de jugar l'hospital Trueta. Al seu entendre, fins ara el debat s'ha centrat en l'àmbit polític i en la ubicació d'un nou centre. "D'entrada el que s'ha de fer és invertir recursos en millorar i garantir que l'assistència de l'actual equipament sigui de qualitat perquè a hores d'ara és precària", afirma.

En aquest sentit, diu que primer cal abordar això i, després, obrir un debat "amb tots els agents implicats" sobre quin model hospitalari necessiten les comarques gironines. I tot això, insisteix, sense oblidar l'hospital de Blanes (Selva).

En infraestructures, Sànchez també creu que fa anys que els governs de torn inverteixen en nous projectes i han deixat de banda els existents. Això ha provocat, afirma, que "tinguem una N-II que arrossega moltes mancances o una línia de tren de Portbou (Alt Empordà) a Barcelona amb grans dificultats d'horaris i retards".

En aquest sentit, creu que cal apostar per crear una "xarxa" de transport públic que ajudi a connectar tota la demarcació, especialment les poblacions mitjanes i petites. "Tenim unes comarques amb molta diversitat i si no vius en un lloc amb estació de tren pràcticament t'obliguen a tenir cotxe per desplaçar-te", insisteix. I tot plegat, assegura, s'ha de fer respectant un territori "molt ric en espais naturals".

Un model econòmic "caduc"

El model econòmic de Girona basat "sobretot en el sector turístic" és una altra de les assignatures pendents que té la demarcació, segons la CUP. "No podem posar tots els ous al mateix cistell perquè fem un flac favor per consolidar un sistema econòmic que doni resposta a tothom", assegura.



Així, cal "potenciar nous àmbits com l'agricultura ecològica i enfortir el sector de la pagesia, que a les comarques gironines és molt important".

